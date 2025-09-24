ЗАРЕЖДАНЕ...
Военни от Въоръжените сили на Франция ще прекосят България заради учение на НАТО
©
Военнослужещите и военната техника от въоръжените сили на Република Франция ще участват в учението на НАТО "Dacian Fall – 2025“, което ще се проведе на военни полигони в Румъния в периода 20 октомври – 13 ноември 2025 г. В него ще участват над 5000 военнослужещи от десет съюзнически държави - Белгия, България, Франция, Италия, Люксембург, Северна Македония, Полша, Португалия, Румъния и Испания. То е планирано от щаба на Многонационалната дивизия Югоизток (HQ MND-SE), дислоциран в Румъния. Многонационалната бойна група на НАТО в България, с рамкова държава Италия, ще проведе на учебен полигон "Ново село“ свързани учения, интегрирани в "Dacian Fall – 2025“, съобщиха от Министерството на отбраната.
Транспортирането на френските военнослужещи и военната техника през територията на нашата страна е в съответствие с чл.13 ал.1, т.1 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, както и в изпълнение на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО по трансформацията относно осигуряването на поддръжка от страната домакин за провеждане на операции и учения на НАТО, ратифициран със закон, приет от 39-ото Народно събрание през октомври 2004 г.
По повод ротацията на италианския контингент в състава на Многонационалната бойна група на НАТО в България днес, 24 септември, от ГКПП "Капитан Петко войвода“ до учебен полигон "Ново село“ ще бъдат транспортирани бойна техника и оборудване. Автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на служба "Военна полиция“.
Още по темата
/
Желязков към Коща: България държи на изграждането на Черноморския басейн за сигурност с Румъния и Турция
04.09
Плевнелиев: Светът научи, че сме рискова държава, че нямаме работещи институции, че сигурността на световните лидери не е гарантирана
02.09
Любомир Кючуков: Посещението на фон дер Лайен показа, че усилията ни са насочени как да се подготвим за война, а не как да я предотвратим
01.09
Предполагаема руска намеса е довела до инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен в България
01.09
Запрянов: Изграждането на фабрика за барут и снаряди е шанс за ВМЗ-Сопот да стане доставчик на страните членки на НАТО и ЕС
01.09
Бивш министър: Европа трябва да изгради общ отбранителен капацитет, в който България да играе активна роля
01.09
Още от категорията
/
Посланикът на Хърватия: През 2022 г., преди въвеждането на еврото, средната заплата беше около 1000 евро, а сега е 1500
12:13
Шофьори: Карането на метри зад кола при 140 км/ч може да е последното състезание за някои водачи
10:33
Проф. Йоаким Каламарис: Около 20% от гръцкия черен пазар на имоти е свързан с български участници
23.09
Кристин Лагард: В еврозоната България ще има своя позиция, принос в обсъждането и право на глас
23.09
Президентската институция призова МВнР за изясняване на случая с насилственото задържане на Любомир Киров в Украйна
23.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.