Военни самолети прелетяха над летището в София, ВВС обясниха защо
Целта на полетите бе подготовка на летателния състав за изпълнение на задачи със заход за кацане на цивилни летища от територията на Република България. В рамките на деня екипажите осъществиха планова летателна дейност с ниско прелитане по единично и в двойка над гражданското летище в столицата, посочиха още от ресорното министерство и увериха:
''Полетите са изцяло за нуждите на българските Военновъздушни сили и не са свързани със събитията в близкия Изток''.
Припомняме, че през декември 2025 г. в авиобаза ''Граф Игнатиево'' пристигнаха всички осем изтребителя F-16 Block 70, доставени по първия договор между България и САЩ.
Общо 16 самолета F-16 Block 70 ще получи страната ни по силата на двата договора, подписани през 2019 г. и 2022 г. Проектът се реализира на два етапа, като във всеки от тях е предвидена доставката на по осем многоцелеви изтребителя.
По двата договора е планирано 32 български пилоти да преминат обучение в Съединените щати. Вече е започнала и подготовката на инженерно-техническия състав, като се предвижда над 100 специалисти да бъдат обучени в съответствие с графика за поетапното пристигане на самолетите в България.
