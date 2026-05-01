Специализиран екип от Военноморска база - Бургас от състава на Военноморските сили (ВМС) изпълни днес, 1 май, задача по разузнаване и унищожаване на останки от дрон, изхвърлени от морето в района на плажната ивица североизточно от комплекс "Елените". Това съобщиха от Министерството на отбраната, цитирано от ФОКУС.

Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси беше активирана по заповед на командира на Военноморските сили, след постъпило искане от областния управител на област Бургас и разрешение на началника на отбраната.

При извършеното разузнаване обектът е идентифициран като носова част на дрон, в която има два пакета батерии и около 200-300 грама взривно вещество.

След разпореждане на командира на Военноморските сили обектът е унищожен на място при спазване на всички мерки за безопасност.