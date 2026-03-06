Военният конфликт в Близкия изток удари сериозно туристическия бранш у нас
© ФОКУС
От бранша сигнализират за отказ от резервации и блокирани туристи от Израел по зимните ни курорти.
В Боровец стотици са отказаните резервации от израелски туристи. Подобна е ситуацията и в останалите ни зимни курорти.
В Банско и от Съюза на туристическия бизнес искат помощ от държавата, за да запазят работните места.
Тити Папазов и баскетболният му отбор успяха да се евакуират през Египет
За хотелиерите в Боровец отказаните резервации от Израел ще доведат до сериозни загуби.
"Ние за периода от 28 февруари до днешна дата имаме 108 анулирани резервации, те носят със себе си 770 нощувки. Почти навсякъде се отменят резервациите“, казва Благовеста Томова, председател на съюза на собствениците и хотелиерите в курортен комплекс "Боровец“.
За Митко Колев от Банско туристите от Западна Европа ще покрият очакваните загуби на хотела му.
"Всяка подобна ситуация, разбира се, че се отразява малко, или много негативно“, коментира той.
За отказаните резервации в Банско излязоха с позиция и от Съюза на туристическия бизнес: "Настояваме за дъpжaвнa пoдĸpeпa пoнe зa двa мeceцa. Aĸo тoвa нe ce cлyчи, зaгyбитe зa ceĸтopa щe ca oгpoмни.“
От "Пампорово“ АД също потвърдиха, че резервациите от Близкия изток са отменени, а последните им групи с израелски туристи напускат курорта.
Още по темата
/
Туристическа агенция: На "спасителните полети" бяха качени хора с висок обществен статус, а не граждани в безпомощно положение и малки деца
06.03
Георги Чочев от Малдивите: Мъката за хората беше сериозна, някои бяха принудени да нощуват на летището
06.03
КЗК за пазара на горива: Когато започнат да растат цените, започва задържане на суровината в базите и се създава изкуствен недостиг
06.03
Българската асоциация на туристическите агенции: В институциите има хаос, очевидно не са подготвени за ситуацията в Близкия изток
06.03
Още от категорията
/
Омбудсманът отново иска отговор: Какво става с новата методика за изчисление на сградната инсталация?
06.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Европейска държава ще реши дали да възобнови преговорите за членс...
22:08 / 06.03.2026
Доц. Чолаков за сериозните кадрови промени: Много се увличат
22:08 / 06.03.2026
Почти две години Александър Макулев, открит мъртъв на Околчица, н...
21:00 / 06.03.2026
Земетресение в Южна България
20:58 / 06.03.2026
Румен Петков за назначаването на охрана на Теодора Георгиева: Неч...
20:03 / 06.03.2026
Още 180 българи ще се приберат от Дубай утре
20:04 / 06.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.