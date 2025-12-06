Военноморските сили почетоха покровителя на моряците – Св. Николай Мирликийски
В ритуала участваха Представителният духов оркестър на Военноморските сили, командири на военни формирования от Варненския гарнизон, офицери от Щаба на Военноморските сили и представителен взвод.
Строят на военните моряци беше приет от командира на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.
Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, в съслужение със свещеници от митрополията, отслужи молебен за здравето и силата на всички моряци.
Пред православния храм "Св. Николай Чудотворец" и на рибарското пристанище ,,Карантината" в квартал Аспарухово личен състав от Военноморските сили, използвайки войскови походни кухни, приготви рибен курбан, който беше раздаден на гражданите и гостите на града.
В Бургас Никулден, който е празник на града, започна с ритуал по тържествено издигане на националното знаме пред сградата на Общината.
На площада ,,Атанас Сиреков“ бяха построени представителни блокове на Флотилия бойни и спомагателни кораби, Командване за логистична поддръжка и сборен блок на Военновъздушните сили. Строят беше приет от командира на флотилията флотилен адмирал Радко Пенев.
До сградата на общината военнослужещи от флотилията и Военноморска база Бургас с походни кухни, приготвиха и раздадоха празничен Никулденски рибен курбан.
Празничната трапеза освети Негово Високопреосвещенство Сливенския Митрополит Арсений и представители на българската православна църква.
Военните моряци, заедно с представители на държавната и местна власт, официални лица, граждани и гости на Бургас, се включиха в литийно шествие до Моста в Морската градина, от който в морето бяха хвърлени венци и цветя в памет на загиналите моряци и рибари.
Никулден е празник и на град Черноморец, който беше отбелязан от военнослужещи от Военноморска база Бургас, които заедно с отец Стилиян от църквата "Св. Никола", кмета на града и граждани и гости, се включиха в литийно шествие до пристанището, откъдето в памет на загиналите рибари и моряци в морето бяха хвърлени венци и цветя.
