На 6 декември, Никулден, в град Варна, пред православния храм "Св. Николай Чудотворец", се проведе военен ритуал и беше отслужен молебен за здравето и силата на всички моряци по случай църковния празник на Св. Николай Мирликийски – закрилник на моряци и рибари.В ритуала участваха Представителният духов оркестър на Военноморските сили, командири на военни формирования от Варненския гарнизон, офицери от Щаба на Военноморските сили и представителен взвод.Строят на военните моряци беше приет от командира на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, в съслужение със свещеници от митрополията, отслужи молебен за здравето и силата на всички моряци.Пред православния храм "Св. Николай Чудотворец" и на рибарското пристанище ,,Карантината" в квартал Аспарухово личен състав от Военноморските сили, използвайки войскови походни кухни, приготви рибен курбан, който беше раздаден на гражданите и гостите на града.В Бургас Никулден, който е празник на града, започна с ритуал по тържествено издигане на националното знаме пред сградата на Общината.На площада ,,Атанас Сиреков“ бяха построени представителни блокове на Флотилия бойни и спомагателни кораби, Командване за логистична поддръжка и сборен блок на Военновъздушните сили. Строят беше приет от командира на флотилията флотилен адмирал Радко Пенев.До сградата на общината военнослужещи от флотилията и Военноморска база Бургас с походни кухни, приготвиха и раздадоха празничен Никулденски рибен курбан.Празничната трапеза освети Негово Високопреосвещенство Сливенския Митрополит Арсений и представители на българската православна църква.Военните моряци, заедно с представители на държавната и местна власт, официални лица, граждани и гости на Бургас, се включиха в литийно шествие до Моста в Морската градина, от който в морето бяха хвърлени венци и цветя в памет на загиналите моряци и рибари.Никулден е празник и на град Черноморец, който беше отбелязан от военнослужещи от Военноморска база Бургас, които заедно с отец Стилиян от църквата "Св. Никола", кмета на града и граждани и гости, се включиха в литийно шествие до пристанището, откъдето в памет на загиналите рибари и моряци в морето бяха хвърлени венци и цветя.