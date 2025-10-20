ЗАРЕЖДАНЕ...
Военнослужещи от нашите войски участваха в двустранна подготовка в Гърция
По време на подготовката военнослужещите преминаха тактически занятия по разузнаване, патрулиране и прочистване на населени места. Проведени бяха и упражнения по стрелба на къси и пределно къси разстояния, като бе поставен акцент върху близък бой и действия в затворени пространства.
Съвместното обучение допринесе за повишаване на оперативната съвместимост и изграждане на доверие между българските и гръцките въоръжени сили.
/
