Военнослужещите се включиха с два вертолета в потушаването на три големи пожара, възникнали в страната
Разрастването на пожара, възникнал край гр. Дебелец, област Велико Търново, наложи участието на военнослужещи от военно формирование 22 790 – Горна Оряховица от състава на Сухопътните войски в овладяването на огнената стихия. Там екипаж с вертолет AS-532 AL Cougar продължава да облива с вода от въздуха засегнатите от пожара терени.
Продължават работата си и военнослужещите от 3-то бригадно командване, които от сутринта помагат за потушаването на огнените огнища над с. Илинденци в Пирин.
