Временно се променя организацията на движение в участъци от АМ "Хемус“ на територията на областите София и Ловеч за краткотрайни дейности по поддържане на магистралата, съобщи Агенция "Пътна инфраструктура".Днес (16 октомври), до 18 ч. и на 17 октомври между 8 ч. и 17 ч. ще се премахва излишната растителност и ще се почистват канавки на пътен възел Ботевград (при 47-и км), в област София.Поради извършване на тези дейности поетапно ще се ограничава трафика в активната и изпреварващата лента в двете платна на магистралата. Трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.На 16 и 17 октомври от 8 ч. до 18 ч. в отсечката между 88-и и 98-и км, на територията на област Ловеч, ще се извършват дейности, свързани с електрозахранване на пътен възел "Боаза“ на АМ "Хемус“. По време на работата поетапно ще се затварят аварийната и активната лента в двете платна за движение. Превозните средства ще преминават в свободната лентата, без ограничение в скоростта.АПИ апелира за внимателно шофиране, следване стриктно на поставената пътна сигнализация, спазване на дистанция и избягване на рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи.Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка по републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.