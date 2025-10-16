ЗАРЕЖДАНЕ...
Временна промяна в организацията на движение в два участъка от АМ"Хемус"
©
Днес (16 октомври), до 18 ч. и на 17 октомври между 8 ч. и 17 ч. ще се премахва излишната растителност и ще се почистват канавки на пътен възел Ботевград (при 47-и км), в област София.
Поради извършване на тези дейности поетапно ще се ограничава трафика в активната и изпреварващата лента в двете платна на магистралата. Трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.
На 16 и 17 октомври от 8 ч. до 18 ч. в отсечката между 88-и и 98-и км, на територията на област Ловеч, ще се извършват дейности, свързани с електрозахранване на пътен възел "Боаза“ на АМ "Хемус“. По време на работата поетапно ще се затварят аварийната и активната лента в двете платна за движение. Превозните средства ще преминават в свободната лентата, без ограничение в скоростта.
АПИ апелира за внимателно шофиране, следване стриктно на поставената пътна сигнализация, спазване на дистанция и избягване на рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка по републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
Още от категорията
/
Председателят на Българския фармацевтичен съюз: Цените на лекарствата не се определят от аптеките
12:14
Хампарцумян нарече синдикатите некомпетентни: Каква им е работата да се занимават с надценките в търговията
11:59
Томислав Дончев за икономиката: Имаме вариант, при който продължаваме с анемични темпове на растеж, има и друг
11:37
Командирът на ВВС: Чакаме още два изтребителя. F-16 ще влезе в дежурство, когато имаме достатъчно самолети и достатъчно пилоти
11:14
Омбудсманът предлага отмяна на закона за предоставяне на удостоверение за доходите при продължаване на детските помощи
10:36
Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация
15.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.