Времето през уикенда - от минус 6 до 9 градуса
В планините ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще духа силен, а по билата и бурен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 1°, на 2000 метра – около минус 4°.
По Черноморието ще има по-значителни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 4° и 7°. Температурата на морската вода е 9°-12°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 56 мин. и залязва в 17 ч. Продължителност на деня: 9 ч. и 4 мин. Луната в София изгрява в 11 ч. и 57 мин. и залязва в 0 ч. и 46 мин. на 28 декември. Фаза на Луната: първа четвърт.
В неделя и понеделник ще бъде сравнително студено, но почти без валежи. Облачността ще е променлива, по-значителна над източната половина от страната в неделя, когато на отделни места, главно в старопланинската област, е възможно да превали слаб сняг. А в понеделник по-често ще бъде предимно слънчево. Ще е ветровито; вятърът ще е от запад-северозапад, в Югозападна България до умерен, в останалата част от страната - умерен до силен. Минималните температури ще бъдат предимно между минус 5° и 0°, а максималните - между 1° и 6°; в западната част на Дунавската равнина, където снежната покривка ще се задържи, и минималните, и максималните ще са с 2-3 градуса по-ниски.
