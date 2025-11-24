Сподели close
На 21 ноември 2025 г. Литературен клуб "Перото“ в НДК се превърна в сцена на вдъхновението, идеите и историите за бъдещето на образованието. Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) органиира петото издание на National eTwinning Award Ceremony 2025 и церемонията по връчване на European Innovative Teaching Award (EITA) 2025 – годишните награди на Европейската комисия за иновативно преподаване.

Събитието, на което водещ бе главният редактор на Информационна агенция "Фокус" Велислава Ветренска, събра на едно място учители, директори, образователни експерти, представители на институции и партньорски организации, обединени от обща кауза – училище, в което иновациите служат на децата и са част от ежедневната практика в класната стая.

Официалните приветствия в откриващата част поставиха ясен акцент върху ролята на учителите като двигатели на промяната в образованието.

В своето обръщение г-н Николай Спасов, изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси, подчерта - събитието не е просто церемония, а общност, която доказва, че образованието може да бъде смело, модерно и дълбоко човешко с подкрепата на Програма Erasmus+ .

Г-жа Йорданка Чобанова - ръководител на Представителството на Европейската комисия в България / European Commission in Bulgaria приветства лауреатите за тяхната отдаденост и работа, която оставя следа и разпалва искрата на знанието.

Д-р Елеонора Лилова - началник на РУО София-град припомни, че българският учител е неуморен, а шансът, който дава #Еразъм+, всъщност дава крила.

Г-жа Янка Такева - председател на Синдиката на българските учители, акцентира, че нашите учители изпреварват колеги в ЕС и по света, а техният труд е фундамент на образователната система.

В първата част на церемонията бяха връчени наградите European Innovative Teaching Award 2025 в категориите:

- ранно детско образование и грижи

- училищно образование

- професионално образование и обучение

- образование за възрастни

- Европейски езиков знак

Чрез специално подготвени видео визитки публиката се запозна с историите на отличените екипи – техните проекти, идеи и пътя им от първата идея до европейското признание. Всяко излизане на сцената беше съпътствано от силни емоции, благодарност към екипите и учениците, както и ясно усещане, че зад наградите стоят много труд, постоянство и вяра в промяната.

Награди получиха:

- Детска градина "Явор“, гр. Габрово

- ПМГ "Акад. Боян Петканчин“, гр. Хасково

- Професионална техническа гимназия "Цар Симеон Велики“, гр. Търговище

- Национален учебен център – София

- Детска градина "Ален мак“, гр. Харманли

Във втората част на събитието фокусът се премести към National eTwinning Award Ceremony 2025, в рамките на която бяха отличени 20 забележителни проекта. Те показват как партньорствата между училища от различни държави, работата в международни екипи и използването на дигитални инструменти превръщат класната стая в отворено пространство към света – с повече толерантност, споделяне и съвместно учене.

Проектите демонстрират, че когато ученици и учители работят заедно отвъд граници, се изгражда общност на сътрудничество, доверие и иновации, в която всяко дете може да открие своя глас и своята роля.

В заключителната част на програмата събитието продължи с панелна дискусия "За смисъла на наградите“. Разговорът беше фокусиран върху ролята на иновативното преподаване за развитие на уменията на учениците, предизвикателствата пред учителите, които въвеждат нови методи в класната стая, значението на признанието и подкрепата, както и върху следващите стъпки отвъд наградата – как отличените практики да се превърнат в устойчив модел в повече училища.

Участниците споделиха лични истории и конкретни примери от своя опит, а финалът на дискусията обедини всички в залата около общото мото:

"Иновацията започва от вдъхновението.“

С петото издание на National eTwinning Award Ceremony и връчването на European Innovative Teaching Award 2025 Центърът за развитие на човешките ресурси още веднъж потвърждава своята роля на двигател на модерното, отворено и европейско образование в България, което дава реални възможности на учителите и учениците да учат, творят и променят света около себе си.