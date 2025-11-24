На 21 ноември 2025 г. Литературен клуб "Перото“ в НДК се превърна в сцена на вдъхновението, идеите и историите за бъдещето на образованието. Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) органиира петото издание на National eTwinning Award Ceremony 2025 и церемонията по връчване на European Innovative Teaching Award (EITA) 2025 – годишните награди на Европейската комисия за иновативно преподаване.Събитието, на което водещ бе главният редактор на Информационна агенция "Фокус", събра на едно място учители, директори, образователни експерти, представители на институции и партньорски организации, обединени от обща кауза – училище, в което иновациите служат на децата и са част от ежедневната практика в класната стая.Официалните приветствия в откриващата част поставиха ясен акцент върху ролята на учителите като двигатели на промяната в образованието.В своето обръщение г-н, изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси, подчерта - събитието не е просто церемония, а общност, която доказва, че образованието може да бъде смело, модерно и дълбоко човешко с подкрепата на Програма Erasmus+ .Г-жа- ръководител на Представителството на Европейската комисия в България / European Commission in Bulgaria приветства лауреатите за тяхната отдаденост и работа, която оставя следа и разпалва искрата на знанието.Д-р- началник на РУО София-град припомни, че българският учител е неуморен, а шансът, който дава #Еразъм+, всъщност дава крила.Г-жа- председател на Синдиката на българските учители, акцентира, че нашите учители изпреварват колеги в ЕС и по света, а техният труд е фундамент на образователната система.В първата част на церемонията бяха връчени наградите European Innovative Teaching Award 2025 в категориите:- ранно детско образование и грижи- училищно образование- професионално образование и обучение- образование за възрастни- Европейски езиков знакЧрез специално подготвени видео визитки публиката се запозна с историите на отличените екипи – техните проекти, идеи и пътя им от първата идея до европейското признание. Всяко излизане на сцената беше съпътствано от силни емоции, благодарност към екипите и учениците, както и ясно усещане, че зад наградите стоят много труд, постоянство и вяра в промяната.Награди получиха:- Детска градина "Явор“, гр. Габрово- ПМГ "Акад. Боян Петканчин“, гр. Хасково- Професионална техническа гимназия "Цар Симеон Велики“, гр. Търговище- Национален учебен център – София- Детска градина "Ален мак“, гр. ХарманлиВъв втората част на събитието фокусът се премести към National eTwinning Award Ceremony 2025, в рамките на която бяха отличени 20 забележителни проекта. Те показват как партньорствата между училища от различни държави, работата в международни екипи и използването на дигитални инструменти превръщат класната стая в отворено пространство към света – с повече толерантност, споделяне и съвместно учене.Проектите демонстрират, че когато ученици и учители работят заедно отвъд граници, се изгражда общност на сътрудничество, доверие и иновации, в която всяко дете може да открие своя глас и своята роля.В заключителната част на програмата събитието продължи с панелна дискусия "За смисъла на наградите“. Разговорът беше фокусиран върху ролята на иновативното преподаване за развитие на уменията на учениците, предизвикателствата пред учителите, които въвеждат нови методи в класната стая, значението на признанието и подкрепата, както и върху следващите стъпки отвъд наградата – как отличените практики да се превърнат в устойчив модел в повече училища.Участниците споделиха лични истории и конкретни примери от своя опит, а финалът на дискусията обедини всички в залата около общото мото:"Иновацията започва от вдъхновението.“С петото издание на National eTwinning Award Ceremony и връчването на European Innovative Teaching Award 2025 Центърът за развитие на човешките ресурси още веднъж потвърждава своята роля на двигател на модерното, отворено и европейско образование в България, което дава реални възможности на учителите и учениците да учат, творят и променят света около себе си.