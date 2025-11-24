Връчиха годишните награди на Европейската комисия за иновативно преподаване
© ЦРЧР
Събитието, на което водещ бе главният редактор на Информационна агенция "Фокус" Велислава Ветренска, събра на едно място учители, директори, образователни експерти, представители на институции и партньорски организации, обединени от обща кауза – училище, в което иновациите служат на децата и са част от ежедневната практика в класната стая.
Официалните приветствия в откриващата част поставиха ясен акцент върху ролята на учителите като двигатели на промяната в образованието.
В своето обръщение г-н Николай Спасов, изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси, подчерта - събитието не е просто церемония, а общност, която доказва, че образованието може да бъде смело, модерно и дълбоко човешко с подкрепата на Програма Erasmus+ .
Г-жа Йорданка Чобанова - ръководител на Представителството на Европейската комисия в България / European Commission in Bulgaria приветства лауреатите за тяхната отдаденост и работа, която оставя следа и разпалва искрата на знанието.
Д-р Елеонора Лилова - началник на РУО София-град припомни, че българският учител е неуморен, а шансът, който дава #Еразъм+, всъщност дава крила.
Г-жа Янка Такева - председател на Синдиката на българските учители, акцентира, че нашите учители изпреварват колеги в ЕС и по света, а техният труд е фундамент на образователната система.
В първата част на церемонията бяха връчени наградите European Innovative Teaching Award 2025 в категориите:
- ранно детско образование и грижи
- училищно образование
- професионално образование и обучение
- образование за възрастни
- Европейски езиков знак
Чрез специално подготвени видео визитки публиката се запозна с историите на отличените екипи – техните проекти, идеи и пътя им от първата идея до европейското признание. Всяко излизане на сцената беше съпътствано от силни емоции, благодарност към екипите и учениците, както и ясно усещане, че зад наградите стоят много труд, постоянство и вяра в промяната.
Награди получиха:
- Детска градина "Явор“, гр. Габрово
- ПМГ "Акад. Боян Петканчин“, гр. Хасково
- Професионална техническа гимназия "Цар Симеон Велики“, гр. Търговище
- Национален учебен център – София
- Детска градина "Ален мак“, гр. Харманли
Във втората част на събитието фокусът се премести към National eTwinning Award Ceremony 2025, в рамките на която бяха отличени 20 забележителни проекта. Те показват как партньорствата между училища от различни държави, работата в международни екипи и използването на дигитални инструменти превръщат класната стая в отворено пространство към света – с повече толерантност, споделяне и съвместно учене.
Проектите демонстрират, че когато ученици и учители работят заедно отвъд граници, се изгражда общност на сътрудничество, доверие и иновации, в която всяко дете може да открие своя глас и своята роля.
В заключителната част на програмата събитието продължи с панелна дискусия "За смисъла на наградите“. Разговорът беше фокусиран върху ролята на иновативното преподаване за развитие на уменията на учениците, предизвикателствата пред учителите, които въвеждат нови методи в класната стая, значението на признанието и подкрепата, както и върху следващите стъпки отвъд наградата – как отличените практики да се превърнат в устойчив модел в повече училища.
Участниците споделиха лични истории и конкретни примери от своя опит, а финалът на дискусията обедини всички в залата около общото мото:
"Иновацията започва от вдъхновението.“
С петото издание на National eTwinning Award Ceremony и връчването на European Innovative Teaching Award 2025 Центърът за развитие на човешките ресурси още веднъж потвърждава своята роля на двигател на модерното, отворено и европейско образование в България, което дава реални възможности на учителите и учениците да учат, творят и променят света около себе си.
Още от категорията
/
Започва проучване на качеството на въздуха в училищата, СЗО: Всеки ден около 90% от децата в света дишат въздух, който здравето им на сериозен риск
10:56
Пациентски организации алармират: Обмисля се ТЕЛК решенията да могат да се отменят до 5 години след издаването им
09:53
Експерт: ЕС няма дързост да предприеме по-сериозна крачка и да промени радикално правилата, които задушават бизнеса
23.11
Ецио Гавацени за "сафаритата с хора": Богати мъже плащали по 300 000 евро, за да стрелят по цивилни, включително деца
23.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.