Вряла минерална вода е изпръскала майка и нейното бебе в златоградското село Ерма река. Това потвърдиха за "" от пресцентъра на ОДМВР – Смолян.По данни на полицията маркуч с вода с температура над 88 градуса се е скъсал, докато се пълнела цистерна от извор. В момента на инцидента жената и детето са преминавали наблизо. И двамата пострадали са получили изгаряния.От полицията съобщават, че към момента нямат информация за тяхното състояние. По случая не е образувано нито бързо, нито досъдебно производство.