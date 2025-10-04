ЗАРЕЖДАНЕ...
Вряла вода от цистерна заля майка и бебето й
По данни на полицията маркуч с вода с температура над 88 градуса се е скъсал, докато се пълнела цистерна от извор. В момента на инцидента жената и детето са преминавали наблизо. И двамата пострадали са получили изгаряния.
От полицията съобщават, че към момента нямат информация за тяхното състояние. По случая не е образувано нито бързо, нито досъдебно производство.
