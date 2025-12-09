Все още вендинг машините не са готови за еврото. Подготвени са оборотни разплащателни устройва, които ще бъдат подменени след 1 януари
© NOVA NEWS
Той каза, че бизнесът се подготвя за този процес, но на този етап по самите апарати не могат да правят нищо. Подготвят се оборотни разплащателни устройва, които ще подменят след 1 януари. Ще се ъпдейтнат автоматично и касовите апарати за тези автомати за работа с еврото. Разплащателните устройства – при постерминалите ще се ъпдетнат за работа с евро, а за банкнотни валидатори все още има неяснота.
Христов обясни, че софтуерът трябва да се смени, защото старият не разпознава монетите и банкнотите в евро. А фирмите производители нямат нужните спецификации все още и не могат да напишат такъв софтуер.
За постерминалите каза, че след 1 януари автоматично трябва да започнат работата с евро.
Закръглянето на цените по закон трява да е в полза на клиента.
Милен Стоянов, който е управител на фирма за разплащания с вендинг машини, от своя страна сподели, че всички монетници и банкнотници трябва да се пренастроят за работа в евро, което не може да се случи толкова лесно. Устройствата трябва да минат през сервиз и най-вероятно няма да успеят за 1 януари, допълни той. И посочи, че става дума за всички машини - автоматите за лекарства, за паркинги, за автомивките, за кафе и напитки.
Стоянов предупреди, че е възможно потребителите да имат затруднения, когато искат да ползват тези услуги, както и да нямат достъп до тях за известно време.
