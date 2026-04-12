Системата на ТЕЛК (Териториалните експертни лекарски комисии) продължава да бъде сред най-обсъжданите елементи на здравната и социалната политика в България. Данните през последните години показват устойчива тенденция към увеличаване на броя на издадените експертни решения, както и на хората с призната трайно намалена работоспособност.

Справка на ФОКУС в Националната здравноинформационна система (НЗИС) показа, че от началото на годината до тази сутрин, издадените свидетелства от ТЕЛК са 80 277.

Разпределение по градове

От 2022 г. насам, в София са издавани най-много свидетелства. Към момента Териториалните експертни лекарски комисии, намиращи се на територията на столицата, са 24, а с София - област са 11. Най-малко такива комисии има в областите Ямбол, Търговище и Стара Загора - само по 2. В Кюстендил, Перник, Видин, Разград, Добрич, Шумен и Сливен има по 3. В Бургас и Пловдив са повече - 8 в крайморския град и 13 в града под тепетата. В морската столица комисиите са 6, а издадените решения за тази година - 4 400.

Най-малко свидетелства от началото на годината до днес са издадени в Смолянско (1 160) и в Ямболско (1 396).

Заболявания

Данните в НЗИС сочат, че от 2021 г. до сега водещата причина за освидетелстване от ТЕЛК са последици от мозъчен инфаркт. Сред основните заболявания са и сърдечна недостатъчност, параноидна шизофрения, неинсулинозависим захарен диабет с неврологични усложнения, стар инфаркт на миокарда. Хипертонията, имплантите на стави, деменцията и детският аутизъм също са в списъка.

Най-много са инвалидите от женски пол във възрастовата група 40-59, като единствено през 2025 г. мъжете между 60 и 79 леко повеждат в статистиката. Впечатление прави и тенденцията, че момчетата между 0 и 18 години имат повече издадени ТЕЛК решения от момичетата на същата възраст.

Съпоставка с предни години

През 2021 г. издадените ТЕЛК решения са едва 64 324 (тази година за около 4 месеца има над 80 хил. издадени). Вероятно това се дължи на пандемията, която беше отменена през 2022 г. - тогава свидетелствата са скочили приблизително двойно - 133 935.

Забелязва се как броят на инвалидите по документи в страната нараства. За справка:

2021 г. - 64 324 решения

2022 г. - 133 935 решения

2023 г. - 221 501 решения

2024 г. - 244 268 решения

2025 г. - 271 084 решения

Заключение

Данните показват ясно изразена и устойчива тенденция към рязко нарастване на броя на издадените ТЕЛК решения в България през последните години. Само за няколко години те са се увеличили над четири пъти - от малко над 64 хил. през 2021 г. до над 271 хил. през 2025 г., като още в първите месеци на текущата година са издадени над 80 хил. решения.

Този ръст може да се обясни както с натрупан ефект след пандемията и отпадането на ограниченията, така и с реално увеличаване на хроничните заболявания сред населението, застаряването и по-лесния достъп до освидетелстване. В същото време обаче се открояват и сериозни регионални дисбаланси - концентрация на комисии и решения в големите градове, както и неравномерно натоварване на системата.

Статистиката показва още, че водещи причини за инвалидизация остават социално значими заболявания като сърдечно-съдови и неврологични състояния, което подчертава нуждата от по-ефективна профилактика и ранна диагностика.