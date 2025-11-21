Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
©
Според институцията левът ще може да бъде обменян в евро безсрочно, без ограничения в сумите и без такси или комисиони. Това означава, че дори години след въвеждането на единната валута всеки ще може да обменя левове по фиксирания курс.
През първите шест месеца след въвеждането на еврото всички банки в страната ще извършват безплатен обмен. Единственото условие е за суми над 30 000 лв., за които ще се изисква предварителна заявка минимум три работни дни по-рано. Същият режим важи и при внасяне на левове по сметки, които ще бъдат превалутирани в евро.
Към процеса се присъединяват и пощенските станции, но с ограничения. Те ще обменят:
до 1000 лв. на ден – безплатно;
между 1000 и 10 000 лв. – само в определени станции и след заявка 3–5 дни предварително;
над 10 000 лв. – няма да се обменят.
От институциите препоръчват гражданите, които държат по-големи суми в брой, да започнат обмена по-рано, за да се избегнат струпвания.
Важно уточнение е, че левът ще остане законно платежно средство още един месец след въвеждането на еврото.
БНБ подчертава, че системата е изградена така, че никой да не изгуби пари по време на прехода.
Още по темата
/
Министър Митов: Президентът отново превръща темата за еврото в площадка за пореден популистки спектакъл
20.11
Проф. Пламен Киров по казуса с референдума за еврото: Конституционният съд не е бърза помощ за политиците
20.11
Отказът от ПОС терминал може да изгони клиентите на малките търговци след въвеждането на еврото
20.11
Рая Назарян се срещна с председателя на ЕП Роберта Мецола: Покани я на официално посещение в България
19.11
Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, което стана и в Хърватия след приемането на еврото
19.11
Зам.-министър Витанова: Превалутираме автоматично в евро всички договори по Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г.
18.11
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
17.11
Още от категорията
/
Икономист: Гръцкият домат, пътувал 1500 км, изглежда по-евтин в България заради нерегулирани кантари
09:51
Мария Филипова: Детството, което имат нашите деца, няма да е същото, каквото сме имали ние. То трябва да бъде много по-добро
20.11
Голям проблем пред собствениците на земеделски земи: Предлаганите промени според тях са противоконституционни
20.11
Проф. Ива Христова: Антибиотичната резистентност и вътреболничните инфекции продължават да бъдат сериозен проблем у нас
20.11
Кирил Петков: Слави написа поредния си "мъжествен" пост срещу жената, която го осъди за предишните му комплексарски творби
20.11
Д-р Стефан Иванов: Тази година финансово е много трудна за хората, начело на образователни институции
20.11
Проф. Каламарис: Гърция въвежда дигитални инструменти за защита на непълнолетните от алкохол, тютюневи и вейп продукти
20.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Бивш социален министър: Проблемният фонд в социално-осигурителнат...
22:31 / 20.11.2025
Пламен Милев: Младите хора искат да изхарчат пари, които нямат. С...
21:11 / 20.11.2025
Великобритания разшири дерогацията за подразделенията на "Лукойл"...
19:01 / 20.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.