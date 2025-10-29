ЗАРЕЖДАНЕ...
Всички, които предлагат морски атракции във Варна и областта, са предупредени
“Поредица от инциденти показаха липсата на единна уредба и ефективен контрол върху дейностите, свързани с атракционни съоръжения. Новата нормативна рамка ще гарантира безопасността на гражданите и ще създаде предвидими условия за бизнеса“, допълни министър Караджов. "Атракционите не са просто забавление – те са дейност с потенциален риск. Държавата е длъжна да осигури минимални стандарти за безопасност и справедлива защита на потребителите,“ подчерта той.
Законопроектът предвижда регистрация на всички доставчици на атракционни услуги в публичен регистър към Министерството на туризма, задължителна застраховка "Злополука“ за всеки потребител, ежедневни проверки и видими правила за безопасност, отговорно лице по безопасността и план за безопасност за всяка атракция, задължителен придружител на деца под 14 години и контрол от акредитиран орган, ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация“, ИА "Морска администрация“, общини, Комисията за защита на потребителите и други.
Законопроектът предвижда изменения в четири нормативни акта, включително Кодекса за застраховането, Кодекса на търговското корабоплаване, Закона за гражданското въздухоплаване и Закона за автомобилните превози, с цел създаване на единна система за контрол и безопасност.
Проектът е преминал обществено обсъждане и получи широка подкрепа от експерти, общини и браншови организации. В него са отразени предложения от граждани и заинтересовани страни. "Това е закон на отговорността – към децата, към туристите, към обществото. Всеки, който предлага атракционни услуги, ще трябва да докаже, че може да гарантира тяхната безопасност. А всеки гражданин ще има правото да знае, че е защитен,“ заяви министър Караджов.
След одобрението от Министерския съвет, законопроектът ще бъде внесен в Народното събрание. След приемането му от парламента се предвижда шестмесечен преходен период за привеждане на дейността на операторите в съответствие с новите изисквания.
Министъра на правосъдието ще организира подбора на трима кандидати за европейски прокурор от България
15:15
