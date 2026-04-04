Докато предизборната кампания е в разгара си, нарастват значително и средствата, насочени към участниците. Финансирането определя степента, в която посланията на кандидатите достигат до избирателите, както и възможностите за присъствието им в публичното пространство. Затова прозрачността на даренията и техният произход са ключови за повишаване на доверието в изборите и за ограничаването на съмненията за потенциални зависимости.

Екипът на Института за развитие на публичната среда проследи как се развиват даренията през двете седмици предизборна надпревара, кои формации са привлекли най-голяма финансова подкрепа и какви тенденции се очертават.

Правилата за даренията

Партиите и коалициите могат да финансират кампаниите си със собствени средства, средства на кандидатите и дарения от физически лица.

Даренията и средствата от кандидатите нямат таван, но всички получени от участниците суми следва да бъдат декларирани в 7-дневен срок. Те се публикуват в поддържания от Сметната палата публичен регистър, който съдържа пълната финансова информация за предизборните кампании на партиите. Всички дарители и кандидати, предоставили суми над стойността на минималната работна заплата – 620.20 евро, подават декларация за произход на средствата. Даренията на стойност над 511.29 евро пък биват проверявани от Сметната палата за съответствие на доходите на даденото лице. Същите правила важат и за финансирането, предоставено от кандидатите.

Какво показват данните за даренията

Към 3-и април 2026 г. формациите са привлекли общо 620 264 евро от симпатизанти и кандидати, сочи анализът на Института за развитие на публичната среда, цитиран от ФОКУС.

Седем формации са получили дарения от физически лица, а шест – средства от кандидатите.

Най-подкрепена продължава да е кампанията на коалицията около доскорошния президент Румен Радев – "Прогресивна България". Почти всички набрани средства са именно за нея – 528 995 евро (или над 85% от всички декларирани до този момент приходи от дарения и кандидати). Симпатизантите на коалицията са направили вече общо 354 дарения (спрямо 109 преди седем дни). В първата седмица от кампанията кандидатите от коалицията не бяха допринесли за финансирането ѝ. Към 3-и април обаче има 48 дарения от тях.

Продължава да прави впечатление, че най-голям брой дарения от физически лица – 160, са с размер от 500 евро. Други 78 пък са от по 600 евро. Така се оказва, че дарителите са отделили суми точно под праговете респективно за задължителна проверка и за деклариране на произхода на средствата.

Повече за контрола на даренията

Формациите понякога набират средства за предизборни кампании още преди официалния им старт. Такава практика се вижда и в данните за предстоящия вот – има дарения, направени още на 11 март и лични средства на кандидати от 12 март.

Това отново поставя въпроса за въвеждане на ясни срокове за финансиране на кампаниите. Възможно решение е набирането на средства да започва от датата на потвърждаване на регистрацията на съответната формация за участие в изборите. Тъй като даренията са целеви, логично е крайният срок да съвпада с последния ден на кампанията или със самия изборен ден.

Прозрачността в отчитането на партийните финанси в кампаниите е тема, която ИРПС следи още от създаването на публичния регистър на Сметната палата. С оглед на това ще продължи да наблюдава колко и какви приходи ще съберат формациите в кампанията. Пълната картина ще бъде достъпна след публикуването на окончателните партийни отчети.

Припомняме, че вчера, отново от анализ на Института за развитие на публичната среда, станаха ясни разходите на партиите по отношение на реклама. Данните сочат, че първите 10 дни от кампанията 17 участници са похарчили общо 393 244 евро без ДДС.