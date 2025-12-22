Промени в начина, по който се събират парите за втората пенсия, предложи финансовото министерство. Намеренията са да има повече избор, различни прагове и изчисления.Досега частни фондове можеха да инвестират до 25% от осигурителните вноски. Сега се дава възможност да се избира между още опции с различен инвестиционен риск от средствата на осигурените лица.Подфондове:Динамичен - до 90% инвестиции на вноските;Балансиран - до 50% инвестиции на вноските;Консервативен - до 25% инвестиции на вноските.Mладите хора трябва да рискуват с динамичен подход, а тези, които са пред пенсия да заложат на консервативен. Това обясни пред bTV Светла Несторова, член на Управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.Тя допълни, че хората ще имат право на избор и ще могат да променят постоянно решението си в кой подфонд да държат парите си."Реформата предвижда създаването на три профила, които да са свързани с възрастта и рисковото желание на хората. Когато човек започне работа на 20 г. – до към 40 г. парите му може да се управляват с много по-висок процент акции и динамични книжа, за да се гони по-добра доходност. След тази възраст – парите трябва да отидат в балансиран фонд, където движенията на пазара се инвестират по-малко, а три години преди пенсия – всички отиват в консервативния фонд, където парите се съхраняват така, че да не намаляват в последния момент“, обясни експертът."Когато е създаване българската пенсионна система, стремежът е бил да се осигури максимална сигурност и не е мислено за това как се управляват парите. От известно време насам е ясно, че ако искаме да подобрим резултатите, трябва да направим промени. Препоръки за това дойдоха от ОИСР. Идеята е да раздвижи и да промени начина, по който се управляват парите на младите хора“, уточни експертът.По думите ѝ младите хора имат дълъг инвестиционен хоризонт пред себе си, затова имат възможност за повече доходност и партидите им да растат по-бързо. Несторова коментира, че хората не мислят за това преди да остареят, а тогава вече е прекалено късно."Младите хора трябва да мислят за това като за инвестиционна възможност, като за инвестиционен продукт. Идеята на този вид спестявания е, че ако започнеш много от рано да го правиш, ако спестяваш по 250 лв. на месец – ще се пенсионираш с половин милион“, каза още тя.Несторова обясни, че от както има втори пенсионен стълб, над 20 години, в него се управляват над 30 млрд. лв., от които за близо 1/3 е спечелена реална доходност."Въпреки всички кризи на пазара през последните години, в портфейлите няма изгубени средства. Парите на хората са съхранени и умножени. Малко индустрии могат да се похвалят, че 5 млрд. лева са донесли за 3 години и са ги разпределили“, уточни експертът.