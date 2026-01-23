Втори ден НС не може да започне работа заради липса на кворум
© ФОКУС
Заради отсъствието на необходимия минимум депутати, заместник-председателят на парламента Костадин Ангелов обяви почивка и насрочи втори опит за събиране на кворум в 9:30 ч, който пак бе неуспешен- регистрираха се едва 119 депутати. Ангелов обяви, че в 10:00 часа Народното събрание ще направи трети и последен опиФОКУС т за събиране на кворум.
припомня, че вчера след три поредни опита Народното събрание не успя да събере кворум и заседанието бе разпуснато.
Още по темата
/
Липса на кворум закри днешното пленарно заседание, което започна с напрежение заради промените в ИК
22.01
Липса на кворум закри днешното пленарно заседание, което започна с напрежение заради промените в ИК
22.01
Кирил Петков: Лена Бориславова е направила повече за страната от много от своите най-шумни критици
21.01
Слави Трифонов: От толкова години "мъртвите души" в избирателните списъци променят резултатите при гласуване
21.01
Още от категорията
/
Съвместен експертен екип от България и САЩ ще даде нов тласък на ключови енергийни проекти между двете държави
09:24
Пеканов: Гюров е "очевидно най-компетентният" сред възможните кандидати за служебен министър-председател
08:32
Изпълнителният директор на БЕХ за търсенето на нефт и газ в Черно море: Това е неизменен опит!
22.01
Крум Зарков: Подписването на Хартата на Съвета за мир от премиера в оставка Росен Желязков е безотговорен политически ход
22.01
Икономист: Ключът към по-високи пенсии е въвеждането на мултифондовия модел във втория и третия стълб
22.01
Караджов ще връчи първите шест договора за изграждане на бързи зарядни центрове за електрически коли
22.01
Транспортната комисия прие създаването на Национален регистър на индивидуалните електрически превозни средства, включително тротинетките
22.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут – губим ...
22:35 / 22.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.