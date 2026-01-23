Втори ден бойкот: И днес НС няма да работи заради липса на кворум
Липсата на кворум е заради бойкот от опозицията- представителите на "Възраждане", "Продължаваме Промяната- Демократична България", АПС, МЕЧ и "Величие" присъстват в зала, но не се регистрират умишлено, а причината е желанието на управляващото мнозинство (ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново Начало, ИТН и "БСП-Обединена левица") да гласуват в зала на второ и окончателно четене промените в Изборния кодекс.
ФОКУС припомня, че вчера след три поредни опита Народното събрание не успя да събере кворум и заседанието бе разпуснато отново по същата причина.
Актуални теми
elma
преди 1 ч. и 18 мин.
Е, нали заплатите вървят...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.