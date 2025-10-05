ЗАРЕЖДАНЕ...
Втори ден военнослужещи помагат за преодоляване на последствията от наводненията
©
Военнослужещите от състава на Флотилия бойни и спомагателни кораби и Военноморска база – Бургас, и от Транспортен батальон към КЛП в Бургас оказват помощ със специализирана техника за почистване на публичната инфраструктура и осигуряване на достъп до сградите в най-засегнатите части в "Елените“.
Личен състав от ВМС участва и в кризисния щаб, който действа в района на град Свети Влас.
Включването на Въоръжените сили във възстановяването на района от пораженията, нанесени от проливните дъждове, е част от третата мисия на Българската армия в помощ на населението – "Принос към националната сигурност в мирно време“.
Българската армия остава в пълна готовност да изпрати допълнителни сили и средства и да продължи мисията си в помощ на населението.
Още по темата
/
Спасители след бедствието в "Елените": Няма нищо по-хубаво от благодарността в очите на хората
09:11
Още от категорията
/
Ивайло Иванов: Русия цели да види как действа противовъздушната отбрана на НАТО и да си направи своите изводи
04.10
Председателят на ВКС: От съдиите не трябва да се очаква да нарушават служебните си задължения, за да оправдаят нечии очаквания
04.10
ЕЦТП: Възмутени сме! Почти 2 млн. лв. отиват за възнаграждения, това са по 48 хиляди на човек годишно само за заплати!
04.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.