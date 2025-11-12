Сподели close
Извънредно- работодатели, правителство и синдикати правят втори опит за провеждане на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Тамата е повече от ясна- Бюджет 2026. 

"Фокус" публикува дневния ред на заседанието, което ще си проведе утре- 13 ноември.

1. Проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

2. Проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г.

3. Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

"Фокус" припомня, че насрочената среща на Националният тристранен съвет за 5 ноември, така и не се състоя.