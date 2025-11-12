Втори опит: Социалните партньори пак ще се опитат да обсъдят Бюджет 2026
"Фокус" публикува дневния ред на заседанието, което ще си проведе утре- 13 ноември.
1. Проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.
2. Проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г.
3. Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г.
"Фокус" припомня, че насрочената среща на Националният тристранен съвет за 5 ноември, така и не се състоя.
