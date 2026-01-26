Красимир Вълчев по време на дискусия за иновациите в образованието и уменията на бъдещето.
В момента 526 училища в страната са със статут иновативни, като иновациите им са различни - организационни, управленски, но най-често са педагогически, свързани с разработването и прилагането на нови модели на преподаване.
"Чрез иновациите променяме доминиращата култура на формализъм в системата. През последните години се създаде практика и нагласа за въвеждане на иновации, като училищата създаваха проекти и кандидатстваха, излизайки от задължителните стандарти“, отбеляза министър Вълчев. По думите му тези подходи имат съществена роля за мотивацията на учениците и повишаване на техните резултати.
Според министъра образователните стандарти трябва да бъдат по-общи, като задават целта и по-малко инструктиращи с конкретни правила. "Това ще стане с промяна на философията, а системата ще бъде по-иновативна, ако се развива отдолу нагоре“, каза Вълчев.
Министърът коментира и възможността за въвеждане на акредитирани иновации в училищата, които да дадат по-голямо доверие и свобода на образователните институции. Идеята е част от училищата да могат да прилагат иновативни практики без задължително одобрение на проекти и включване в списък на иновативните училища чрез Министерския съвет.
"Училищните иновации ще се насърчат при по-голяма автономия в институциите, при по-облекчени учебни програми и планове“, каза той. Според него без намаляване на задължителното учебно съдържание няма как да се освободи време за формиране на ключови умения.
Панелисти на събитието бяха народният представител Йорданка Фандъкова, заместник-министър председателят по иновации и растеж Томислав Дончев, директорът на Втора английска гимназия "Томас Джеферсън" - София Веселина Иванова и социологът Евелина Славкова. Форумът се провежда с подкрепата на Фондация " Конрад Аденауер
Вълчев: Най-важният ресурс на образователната система е креативният учител, който излиза от рутината
