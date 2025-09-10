Красимир Вълчев по време на изслушване в ресорната парламентарна комисия.
"Миналата седмица бяха завършени 800 от тези ремонти, прогнозата е приблизително 250 да продължат следващата година. Всички училища ще започнат учебната година присъствено", така отговори той на въпрос на Андрей Чорбанов от ИТН.
"Най-големите затруднения са при изграждането на STEM центрове и още има училища, които не са приключили ремонта по тях. Има 50 проекта за модернизация, които ще продължат да се изпълняват през учебната година", каза още Вълчев.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.