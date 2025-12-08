Красимир Вълчев.
За другата година ще имаме средства да започнем нови национални програми, които не предполагат голям бюджетен ресурс. Продължава изпълнението на старите инвестиционни програми, но за нови нямаме средства. Ако искаме да имаме добро образование, трябва заплатите на учителите да бъдат малко над средната заплата" , каза още Вълчев.
"Възнагражденията на учителите не са толкова високи, макар да се спекулира, че е така", каза още той.
Вълчев за Бюджет 2026: Ще има 10% увеличение на заплатите на персонала в учебните заведения
