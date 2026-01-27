Красимир Вълчев.
"Цялостна проверка ще бъде направена, ще бъде говорено с всички. Ще има анонимни анкети, така че, ако има страх някой, да не се притеснява. Ще бъдем безкомпромисни! Ако има вина на длъжностни лица от системата. В такива случаи най-вероятно не е един виновният човек, за да се стигне до това", заяви Вълчев.
ФОКУС припомня, че 18-годишното момче е сложило край на живота си в баташкото село Нова Махала. Говори се, че причината е сериозен тормоз от учител. Безжизненото тяло на момчето е открито на 22 януари. Първоначалният оглед на разследващите сочи, че 18-годишният Билгин Алишев се е самоубил.
Вълчев за самоубийството на 18-годишното момче от Нова махала: Ще бъдем безкомпромисни! Ще извърши пълна проверка
