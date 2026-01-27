Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Министерството на образованието и науката ще извърши пълна проверка по случая със самоубилият се 18-годишния Билгин Алишев, който е ученик в баташкото село Нова махала. Това съобщи министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев.

 

"Цялостна проверка ще бъде направена,  ще бъде говорено с всички. Ще има анонимни анкети, така че, ако има страх някой, да не се притеснява. Ще бъдем безкомпромисни! Ако има вина на длъжностни лица от системата. В такива случаи най-вероятно не е един виновният човек, за да се стигне до това", заяви Вълчев.

ФОКУС припомня, че 18-годишното момче е сложило край на живота си в баташкото село Нова Махала. Говори се, че причината е сериозен тормоз от учител. Безжизненото тяло на момчето е открито на 22 януари. Първоначалният оглед на разследващите сочи, че 18-годишният Билгин Алишев се е самоубил.