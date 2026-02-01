Вълни с височина до 4 метра се очакват по Черноморието
© БНТ
Припомняме, че за днес беше обявен оранжев код в голяма част от страната. В Източна България ще духа умерен, временно силен североизточен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Облачно и с валежи е времето по Черноморието.
Още от категорията
/
АПИ предупреждава за дъжд и сняг: Шофьорите да тръгват с автомобили, готови за опасни зимни условия
30.01
България отново удари дъното: Евростат публикува минималните заплати към 1 януари в държавите от ЕС
30.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Божидар Божанов: ГЕРБ загуби европейския си облик
20:00 / 31.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.