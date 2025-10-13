ЗАРЕЖДАНЕ...
Външно: Посрещаме с облекчение освобождаването на израелските заложници от Газа
©
"Това е важен момент, който ни дава надежда за изпълнението и на останалите точки от плана на президента Доналд Тръмп за постигане на справедлив и устойчив мир в Близкия изток", допълват от външно.
Последните живи заложници на ХАМАС, които бяха държани в ивицата Газа, бяха освободени след 738 дни в плен.
Още по темата
/
Международен анализатор: Първата фаза на освобождаване на заложниците от ХАМАС не е гаранция за продължителен мир
10:06
Бъларинът от флотилия "Сумуд": Към мен не е имало насилие, но грубо ни влачиха по земята, и ни отведоха в затвор с максимална сигурност в пустинята
11.10
Румен Христов: Силно се надявам Тръмп скоро да успее да сложи край и на войната между Русия и Украйна
10.10
Васил Димитров с емоционално послание: Отвлечен съм от израелските сили и съм държан против волята си
02.10
Още от категорията
/
Енергийният министър: При бедствия превантивното изключване на енергийна мрежа е по-важно от възстановяването
12.10
Вълчев: Нашите ученици се справят добре до 4-и клас. След това те натрупват дефицити и се демотивират
12.10
Желязков: Важно е проблемите да бъдат правилно адресирани, така че през 2026 година резултатите да бъдат съвсем различни
12.10
КНСБ кани КРИБ и всички национално представителни работодателски организации и КТ "Подкрепа" на задълбочен разговор
12.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.