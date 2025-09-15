ЗАРЕЖДАНЕ...
Въпреки че Русия обяви България за враг, хиляди се събраха на събора на русофилите край Калофер
©
Въпреки че България е обявена за враг от Русия, присъстващите вяха руски и български флагове и пяха познати руски песни като "Катюша", "День победы", "Позови меня" и др.
По данни на организаторите пристигнаха над 100 автобуса и микробуса, както и повече от 300 леки автомобила, които превозиха представители на 215 районни структури на движението. Форумът беше определен като най-мащабния досега, с рекорден брой международни гости от Европа и Балканите.
Формалната част започна в 13:00 часа и беше водена от генералния секретар на Международното движение на русофилите и почетен председател на българското движение Николай Малинов. В изказването си той подчерта, че "бъдещето на България е единствено с Русия“, а Европа според него "се превръща в музейна експозиция“.
Малинов посочи, че 236 групи вече работят по специална методика в детски градини в България, а подобни инициативи се развиват и в Мали и Албания. Той акцентира върху православието, кирилицата и славянската идентичност като ценности, които според него идват от Русия.
Лидерът на движението заяви, че активистите действат в "сложни условия – арести, съдебни дела, санкции“, но въпреки това продължават да защитават историческата памет и връзките между България и Русия.
Руският посланик в София Елеонора Митрофанова прочете поздравително писмо от министъра на външните работи на Русия Сергей Лавров, в което се подчертава международната активност на движението.
Поздравления изпратиха и председателят на Комитета по международните въпроси на Държавната дума Леонид Слуцки, както и представители на руското външно министерство. Особено силен отклик сред участниците предизвика видеообръщението на говорителя на МВнР на Русия Мария Захарова, която благодари на присъстващите за "твърдата решителност да се противопоставят на русофобските кампании“.
Сред международните делегации личаха представители от Румъния, Кипър, Словакия, Чехия и Сърбия, както и учени от различни академични и културни институции.
Преди официалната част Великотърновският митрополит Григорий, който също е член на движението, организира помен за загиналите в Шипченската епопея. През целия ден участниците се насладиха на богата културна програма с фолклорни състави и професионални артисти. Поляните край Паниче се превърнаха в празнично пространство с шатри, традиционни храни и сувенири.
Още от категорията
/
Президентът за колите на НСО: Изобщо не искам да коментирам! Това предложение в закона цели противопоставяне!
11:37
Красимир Вълчев: Ако не възпитаме децата си в уважение към учителите, те няма да уважават нито един авторитет
09:43
Георги Бърдаров: Без социална инфраструктура, няма как млади семейства да се заселват в по-малките населени места
14.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
aahasfer
преди 43 мин.
Долна червена измет,радва се на пияните рушляци,постоянно работещи против България!
Първи и Вечни
преди 1 ч. и 36 мин.
Всъщност в заглавието няма парадокс, защото тези хорица не са българи с българско самосъзнание. Те просто са граждани на България, но приемат Русия за своя духовна и истинска родина. Мразят Раковски, Стамболов, Захарий и престорено уж уважават Левски и Ботев. Говорят за България с презрение и насмешка тип "българска работа" и когато български писател спечели престижна международна награда се подиграват. Омаловажават борбите на народа ни за свобода, твърдейки, че ако не била Русия, нямало да имаме български имена и сме щели да бъдем турци - нещо което 500 години не сме допуснали. Говорят с непонятни за тях думи като суверенитет, веейки чужди флагове и мечтаейки да са 16-та република. Тази пета колона, която саботира страната на всички нива, е най-големият враг и най-голямата пречка за развитието на България като нормална държава.
Квото Такоа
преди 1 ч. и 39 мин.
Когато американците си правят Прайда в София няма проблем. Когато има сбирка за Русия е проблем :) Само да отбележа че една съседна на нас държава (Македония) говори същото за Българите и ние се чудим, защо ли толкова много ни мразят. А за тях ние сме поробители и т.н.
kingT
преди 1 ч. и 48 мин.
Хиляди С дълги езици И запушени н о с о в е.
rodop
преди 2 ч. и 8 мин.
На сапун!
EFG
преди 2 ч. и 28 мин.
Най-големите халки и подметки, само прашни пенсионери и лелки.
Пловдивчанин_1
преди 2 ч. и 59 мин.
Идиотите присъствали там са били 7 000 души, заедно с тези, които са се довлекли от чужбина :) хахахахахха тоест 0,1% от населението на България или с други думи мижав интерес :) хахахахаха
Sony007
преди 3 ч. и 3 мин.
Радев , Копейкин и зомбираните им последователи тези от снимките са част от миналото, а не от бъдещето на България.
DrLaxslax
преди 3 ч. и 11 мин.
Отвратителна гледка.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.