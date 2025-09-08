ЗАРЕЖДАНЕ...
Въпреки многократни сигнали към 112: Турски тирове карат със 120 км/ч по трасето Враца–София
© NOVA
Росен Евтимов е шофьор на камион, който е заснел опасната ситуация на пъя. В "Здравей, България" той разказа, че маршрутът му бил по пътя от Видин към София. Водачът се прибирал от Англия.
"Забелязах камионите, които се движеха с опасно висока скорост на участъка Монтана-Враца в огледалото за задно виждане. Те изпреварваха непрекъснато и неправилно колоната, която се беше насъбрала", обясни пред NOVA той.
По думите му в опит да предотврати инцидент той подал няколко сигнала на телефон 112 — първият още след Враца, а последният — едва 20 километра преди София. Въпреки това, реакция от страна на властите имало едва при входа на столицата, където камионите са спрени от екип на "Пътна полиция“.
"Шофьорите на турските камиони се държаха като мутри от 90-те години на пътя“, допълни Евтимов, който обясни, че е с дългогодишен стаж зад волана и милиони изминати километри из цяла Европа. По думите му, тировете не само са карали агресивно, но и са затруднявали движението по цялата отсечка, като не позволявали на никой да ги изпревари. В най-опасните случаи са се движили кабина до кабина, дори върху жп прелез, при идващ насрещно трафик.
Според официална позиция на СДВР, сигналът на Евтимов е получен и е имало незабавна реакция, когато камионите са били в рамките на територията на София. Не се коментират действията, или липсата на такива - на останалите полицейски дирекции, през чиито територии са преминали нарушителите. При проверката става ясно, че камионите са превозвали скъпоструваща техника. Не е имало дежурен екип на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация“. Цялата документация ще бъде предадена на ИААА, за да може да бъде наложена санкция по надлежния ред.
"За подобно поведение преброих поне 8 нарушения по Закона за движение по пътищата. А те им написаха предупредителен протокол. Това ли е стандартът на контрол по пътищата в България?“, попита Евтимов.
Още от категорията
/
Доц. д-р Явор Асьов: Мъжете в България търсят лекар, когато нещо ги заболи или не стане твърде късно
07.09
Киселова към Иван Иванов: С голяма радост посрещнах вестта за завоюваната от Вас историческа титла
06.09
Д-р Десислава Кателиева: Това състояние лесно може да се сбърка с вирусен хепатит или жлъчна криза
06.09
Родителите на единия от задържаните за побоя над шефа на МВР: Отличник е, учи "Национална сигурност"
06.09
Радостин Василев: Несправедливият Берлински договор разделя с изкуствени граници българската земя, но не успя да раздели българската нация
06.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.