Николай Младенов публикува актуална информация относно ситуацията в Обединените арабски емирства след извършената иранска атака.
"Министерството на отбраната обяви снощи, че от началото на иранската атака въздушните сили и системи за противовъздушна отбрана са прихванали и унищожили успешно 137 балистични ракети и 209 дрона, насочени към страната. Това показва колко високо е нивото на готовност и колко ефективни са защитните системи тук", посочва Младенов.
- От 137 ракети – 132 са свалени, 5 са паднали в морето.
- От 209 дрона – 195 са прихванати, 14 са паднали на територията на страната или във водите, с леки странични щети.
"Падналите отломки са причинили минимални материални повреди на някои граждански обекти, но властите реагираха мигновено – всичко е под контрол, местата са обезопасени, а безопасността на хората е осигурена по най-високия стандарт.
Тази непровокирана атака е грубо нарушение на суверенитета и международното право, страхлив акт, който заплашва мира в региона. Всички страни от региона запазват правото си да защитават територията, гражданите и жителите си по всички необходими начини", пише още върховният представител за Газа.
Към момента ситуацията в ОАЕ се определя като стабилна. "Ситуацията е спокойна. Хората са силни, дисциплинирани и гледат напред. Безопасността е абсолютен приоритет", допълва Младенов.
И апелира всички да разчитат само на официални източници и да не се поддават на слухове. "Благодаря ви за подкрепата и разбирането", завършва той.
