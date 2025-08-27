ЗАРЕЖДАНЕ...
Вървим ли към отлагане на забраната за продажба на коли с двигатели с вътрешно горене?
В писмо лидерите на основните лобистки групи в индустрията призовават председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен да преразгледа плановете за постепенно премахване на превозните средства, задвижвани с изкопаеми горива, до средата на следващото десетилетие, твърдейки, че доминиращата позиция на Китай във веригата на доставки на електрически превозни средства и новите търговски бариери на САЩ създават допълнителни пречки, съобщава Bloomberg.
"Европейският план за трансформация на автомобилната индустрия трябва да загърби идеализма и да признае настоящите индустриални и геополитически реалности“, заявяват в писмото президентът на Европейската асоциация на производителите на автомобили (АСЕА) Ола Калениус и президентът на Европейската асоциация на автомобилните доставчици Матиас Цинк.
По думите им постигането на целите за въглеродните емисии за 2030 г. и 2035 г. в днешната реалност "вече не е осъществимо“.
Калениус ръководи германския производител на премиум автомобили Mercedes-Benz Group AG, а Цинк е начело на доставчика Schaeffler AG, пише investor.
