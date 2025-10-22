Даниел Митов пред журналисти, предаде репортер на "Фокус".
"Борим се съвместно с ЕС и САЩ да направим границите си по-сигурни и да прекратим нелегалната миграция", каза още той.
Дори и тя да не е свързана с директна заплаха или повишаване на престъпността, натоварва социалната система и създава икономически дисбаланси, уточни министърът.
"Никой няма против миграцията, стига тя да е законна", заключи Митов.
