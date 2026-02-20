Емил Дечев е предложил на Министерския съвет да гласува предложение до президента за освобождаване на главния секретар на МВР Мирослав Рашков. Това съобщава NOVA, позовавайки се на свои източници във вътрешното ведомство.
Също така от МВР ще бъдат отстранени и някои от служителите, водещи разследването на трагедията "Петрохан“. Вероятно кабинетът ще гласува предложението още в понеделник, когато е планирано заседание.
Припомняме, че за окончателното освобождаване на главния секретар на МВР е необходим указ на държавния глава.
Вътрешният министър ще поиска оставката на главния секретар?
