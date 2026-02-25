Сподели close
"Има уплашени хора, които ме атакуват - не искат да науча истината по случая. Проведох разговорите с екипите, които разследват, уверих, че няма да има уволнения, нито премествания. Няма да се меся в работата им. Не аз, а други, още преди да бъде разкрито второто убийство и може би самоубийство, избързаха да кажат тяхната версия. Настоях за обективно разследване по двете досъдебни производства", заяви служебният вътрешен министър Емил Дечев по време на изслушването си в НС.

"Отхвърлям всички мотиви, с които бе поискано отстраняването ми. Притеснявам се за развитието на разследването по случая "Петрохан" и гарантирането на обективната истина. МВР досега свърши много добра работа, включително по време на организация на изборите в Пазарджик", заяви от парламентарната трибуна главният секретар на МВР Мирослав Рашков.

Той продължи изслушването си, изнасяйки данни за докладна записка. "На 22 февруари бях уведомен от зам.-директора на ГДНП, че предишната вечер министърът на вътрешните работи е поискал справка за извършеното по случаите "Петрохан" и "Околчица". Той е пожелал да я получи на лична среща с началника на отдел "Криминална полиция" Ангел Папалезов, а не по каналния ред. Все пак информация му е предоставена, а Дечев е поискал среща с разследващия екип за данни в по-пълен обем", посочи Рашков.