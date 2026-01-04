Въвеждат ограничения по АМ "Тракия", "Струма" и "Хемус"
©
Забраната не важи за пътна помощ със специализирана техника за репатриране на всички видове ППС.
За АМ "Хемус“ и АМ "Струма“ забраната не важи за пътни превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и камиони, които извършват превози на опасни товари (ADR), живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони.
Забраната не важи за АМ "Тракия“ за автобуси над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници.
Не важи за камиони, които извършват превози на опасни товари (ADR), на АМ "Тракия“ в посока София в участъка от ПВ "Ихтиман“ при км 34+000 до ПВ "Вакарел“ при км 23+400.
Още от категорията
/
Георги Блажев за Димитър Пенев: Има хора, които излъчват уют, човещина и едно такова усещане "Всичко ще бъде наред"!
03.01
Чудните истории на "малките герои" – недоносените бебета и как от малко под 500 грама израства прекрасно дете
03.01
Големите вериги: Клиенти експериментират и идват с по сто лева за баничка, но въпреки това получават рестото си в евро
03.01
Домашен музей на българския лев: Българи капсулират левове за вечни времена, търговци продават и ключодържатели
03.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Конституционалист: Има въпроси, които могат да бъдат предмет на р...
21:31 / 03.01.2026
Кадри на автомобила, върху който падна дърво и уби майка на две д...
20:57 / 03.01.2026
Димитър Манолов: Нова редовна план-сметка е малко вероятна преди ...
19:19 / 03.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.