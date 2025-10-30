От следващата година всяка сграда в България ще получи собствен, уникален пощенски код. Новата система, която в момента преминава тестов етап, цели да сложи край на неточните доставки и объркванията при адресирането.Достъпът до системата ще бъде осигурен чрез специален уебсайт, където пощенският код ще може да се открие по точен адрес, кадастрален номер или дори чрез географски координати.С въвеждането на индивидуален код за всеки имот се очаква значително подобрение в точността на куриерските доставки. Очаква се това да намали загубите на пратки и времето за ориентиране на доставчиците и службите за спешна помощ."Традиционните пощенски кодове обединяват множество адреси под един и същ номер, което често води до грешки. Новият модел е създаден така, че всеки отделен обект да разполага със свой уникален код“, обясни пред БНТ Венцислав Трендафилов, главен експерт в "Български пощи“ ЕАД.Председателят на Комисията за регулиране на съобщенията Иван Димитров допълни, че в новата система са интегрирани GPS координатите на всеки адрес:"Това ще позволи на всички институции – от куриерски фирми до полиция и спешна помощ – да достигат до конкретния обект по най-краткия възможен маршрут.“Новият код ще се състои от две части: първата запазва традиционните четири цифри на региона, а втората ще бъде комбинация от букви и цифри, генерирана автоматично от системата за всяко жилище или офис. Използваните букви са подбрани така, че да се четат еднакво на кирилица и латиница.Кодовете ще съдържат и информация за типа на имота (жилищен или бизнес), както и точните GPS координати. Това ще улесни не само доставчиците, но и навигационните системи, онлайн търговията и административните служби."Новата система няма да промени драстично работата на Български пощи, но ще бъде изключително полезна за куриерските компании. Очакваме сериозен напредък в сортирането и навигацията при доставките, особено в т.нар. "последна миля" – последния етап на доставката до клиента“, подчерта Трендафилов.Инициативата обещава по-точна и ефективна комуникационна инфраструктура – важна стъпка към модернизацията на пощенските и логистични услуги в страната.