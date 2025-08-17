ЗАРЕЖДАНЕ...
Възможно ли е да изграждаме неразрушими постройки днес и каква е тайната на римското строителство?
Ново проучване е анализирало щателно суровините и енергийните нужди на древната им рецепта, разкривайки някои полезни начини за подобряване на съвременния цимент.
Изненадващо, изследователите откриха, че производството на римски хоросан и бетон изисква повече вода и повече емисии на парникови газове, отколкото портланд цимента - най-разпространеният вид цимент, използван в бетона днес.
Но макар първоначалните разходи за енергия да са по-високи, римските бетонни формули в крайна сметка биха могли да се окажат по-устойчиви в дългосрочен план. Това е така, защото може да не се налага да бъдат подменяни или ремонтирани толкова често.
Според международен екип от инженери по околна среда, римските бетонни смеси ще трябва да надживеят съвременните формулировки с поне 41%, за да постигнат същите кумулативни емисии за сградите.
За по-краткотрайни конструкции, като улици и магистрали, римският бетон ще трябва да издържи поне с 29 процента по-дълго, пише Science Alert.
"Когато вземем предвид експлоатационния живот на бетона, тогава започваме да виждаме ползи“, казва водещият автор и инженер Даниела Мартинес от Северния университет в Колумбия.
"Можем да извлечем много поуки от римляните. Ако можем да включим техните стратегии с нашите съвременни иновативни идеи, можем да създадем по-устойчива застроена среда.“
Сравнение между древен и съвременен бетон. (Martinez et al., iScience , 2025)
Трудно е да се сравни дълготрайността на римския бетон със съвременния бетон, защото днес много бетонни сгради и конструкции са подсилени със стомана.
Когато стоманата ръждясва, тя се разширява, принуждавайки околния бетон да се напука и разгради само за десетилетие . За сравнение, древноримският бетон е способен на "самолечение“. Това означава, че когато се появят пукнатини в цимента, те се залепват по естествен начин отново, когато проникне вода.
Това е част от причината древните римски морски стени да са издържали хилядолетия, въпреки постоянното им разбиване от вълни и корозивна солена вода.
