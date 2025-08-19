ЗАРЕЖДАНЕ...
Възможно ли е да работим и в същото време да получаваме обезщетение за безработица?
©
Кои са законовите положения, при които това е възможно разясняват експертите от НОИ, цитирани от "Фокус".
Лицата, наети на работа на непълно работно време и получаващи възнаграждение по-малко от минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния период, получават обезщетение за безработица в размер 50 на сто от полагащото им се парично обезщетение за оставащия период на изплащане, докато отговарят на тези условия.
В случаите, при които безработните лица полагат само труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение под минималната работна заплата за страната за съответния период, след намаляването му с разходите за дейността, същите не подлежат на осигуряване и, следователно имат право да получават за същия период и парично обезщетение за безработица.
Още по темата
/
Черно на бяло: Колко притежават и декларират Желязков, Радев, Борисов, Йотова, Пеевски и останалите във властта
16.08
Синдикатите не са съгласни с предложената от правителството линия на бедност, предлагат 18 лева отгоре
13.08
19 хил. лева заплата за Румен Радев, 16 хил. лв. за Киселова и между 8-12 хил. лв. ще взимат депутатите
13.08
Още от категорията
/
Митко Павлов: В България - нито на улицата, нито в колата, нито на тротоара, нито в морето става
16:58
Бивш социален министър: В 5 области 45% от населението са пенсионери, страхуват се, че еврото ще им намали пенсиите
15:16
Родител: Математиката не е за всеки, в езиковите паралелки да се набляга само на основни неща, а чуждият език да бъде на преден план
15:04
Министърът на туризма за трагедията в Несебър: Трябва да е ясно кой издава разрешителни за подобни атракциони
14:34
Кредитен консултант: На пазара се наблюдава една лека истерия. Хората се тревожат и бързат да купят имот
13:06
Комисар Дончев: Доброволци по джапанки и къси панталони не бива да доближават огъня, опасно е!
12:07
Корнелия Нинова за водната криза: Предложението на ДПС-НН за Национален борд по водите е поредната глупост
11:36
Над 170 петна от изхвърлен нефт и корабно гориво, с обща площ 819.1 кв. км, са регистрирани за година в акваторията на България в Черно море
10:18
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.