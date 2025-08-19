Може да звучи нелогично, но е напълно възможно да запазите обезщетението за безработица, въпреки, че сте намерили някаква заетост.Кои са законовите положения, при които това е възможно разясняват експертите от НОИ, цитирани отЛицата, наети на работа на непълно работно време и получаващи възнаграждение по-малко от минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния период, получават обезщетение за безработица в размер 50 на сто от полагащото им се парично обезщетение за оставащия период на изплащане, докато отговарят на тези условия.В случаите, при които безработните лица полагат само труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение под минималната работна заплата за страната за съответния период, след намаляването му с разходите за дейността, същите не подлежат на осигуряване и, следователно имат право да получават за същия период и парично обезщетение за безработица.