Росен Желязков с вицепрезидента на "Моторола Солюшънс“ Майкъл Каае.
В рамките на срещата им в Министерския съвет бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на дългогодишното сътрудничество в сфери като отбраната, вътрешната сигурност, енергетиката и здравеопазването.
В хода на разговора беше акцентирано също върху ролята на съвременните информационни системи в контекста на дигиталната трансформация. В срещата участваха също изпълнителният директор на Информационно обслужване Ивайло Филипов, както и представители на посолството на САЩ в България.
Възможностите за задълбочаване на сътрудничеството обсъди премиерът Желязков с вицепрезидента на "Моторола Солюшънс" Майкъл Каае
