"Възраждане" ще предпазят пенсиите на възрастните хора от кражбата на частните пенсионни фондове. Такава заявка даде народният представител Димо Дренчев, а причината за думите му са заложените параметри в Бюджет 2026, с които управляващите предлагат пенсионната вноска да скочи с 2%, предаде репортер на"Това ще удари както бизнеса, така и работещите'', каза Дренчев и допълни, че "Възраждане" са готови с данни за последните 20 години, с които да се аргументират, че вторият стълб носи щети и гарантира бедността в най-болезнената възраст на хората - пенсионната.Парите на работещите български пенсионери не са в безопасност. Това го говорим от години, алармира още той и допълни, че освен загуба на доходи, това предложение може да предизвика и висока инфлация.Виктор Папазов обясни, че това, което предлага "Възраждане" на частните пенсионни фондове, е вторият стълб на пенсионно осигуряване да бъде закрит с аргумент, че носи щети.