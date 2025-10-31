"Възраждане": Парите на работещите български пенсионери не са в безопасност
"Това ще удари както бизнеса, така и работещите'', каза Дренчев и допълни, че "Възраждане" са готови с данни за последните 20 години, с които да се аргументират, че вторият стълб носи щети и гарантира бедността в най-болезнената възраст на хората - пенсионната.
Парите на работещите български пенсионери не са в безопасност. Това го говорим от години, алармира още той и допълни, че освен загуба на доходи, това предложение може да предизвика и висока инфлация.
Виктор Папазов обясни, че това, което предлага "Възраждане" на частните пенсионни фондове, е вторият стълб на пенсионно осигуряване да бъде закрит с аргумент, че носи щети.
