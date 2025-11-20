Давате и раздавате пари на калпак на държавната администрация. Увеличихте с 52% увеличение заплатите в Антикорупционната комисия и Комисията за незаконно придобитото имущество. Това заяви депутатът от "Възраждане" Георги Иванов в рамките на дебата в пленарна зала за приемане на бюджетите на НЗОК и ДОО на първо четене.Народните представители утре са заложили като първа точка гласуване на държавния бюджет на първо четене."Вие с този бюджет ще вземете пари от работещите и ще изгоните бизнеса. Нищо друго няма да направите!", каза още той.По негови думи управляващите взимат от работещите, за да дават пари на държавата.