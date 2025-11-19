Сподели close
Ние приветстваме решението на Конституционния съд. Това заяви депутатът от "Възраждане" Петър Петров след като вчера КС се произнесе, че вече бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова е трябвало да подложи на обсъждане в пленарна зала предложението на президента Румен Радев за референдум за еврото, предаде репортер на "Фокус".

"След като е издаден този едноличен противоконституционен акт на Наталия Киселова, след това е и върнато предложението на президента в президентството", каза депутатът от "Възраждане". 

"Топката е в ръцете на президента Радев. Той може и нищо не му пречи да внесе ново предложение за провеждане на референдум. Винаги гражданите трябва да бъдат питани. Ние ще го подкрепим и в комисия, и в пленарна зала. Това е нашата позиция", допълни Петров. 

Депутатът призова Киселова да подаде оставка.

"Освен, че Киселова няма да бъде служебен премиер, няма да бъде и Конституционен съдия".