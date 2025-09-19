ЗАРЕЖДАНЕ...
"Възраждане": Умишлено се заобикаля правилникът, за да се отнемат правомощия на президента
© Булфото
По думите му три законопроекта, внесени спешно от ИТН в "услуга на Атанас Атанасов", целят да отнемат правомощието на президента да назначава с указ ръководителите на ДАТО, ДАНС и ДАР. "Тези проекти нарушават принципа на разделение на властите и целят да отслабят президентската институция като балансьор между трите власти", допълни депутатът.
Петров обвини ръководството на парламента, че е разпределило законопроектите не към ресорната комисия за контрол на службите, която се председателства от Златан Златанов от "Възраждане", а към комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
"Златанов ще внесе писмено възражение и председателят на НС Наталия Киселова ще трябва да обясни, отново писмено, защо нарушава разделението на властите", каза още Петров.
Още по темата
/
Борисов: Колко време президентът се гаври с правителството и не назначава титуляри на службите?
09:59
Представител на Национално сдружение "Българска домашна ракия": Това ще убие хиляди производители на грозде
18.09
Ивелин Михайлов: Ще пуснем сигнал срещу правосъдния министър в Европейската комисия по правата на човека
17.09
Ивелин Михайлов: Ще пуснем сигнал срещу правосъдния министър в Европейската комисия по правата на човека
17.09
Пеевски: Пачки, пудели, вътрешни министри, мракобесие...! Тези, които внасят вотовете на недоверие - да спрат да се упражняват!
17.09
Делян Пеевски: Няма да позволя фалшиви спасители да излъжат хората! Правителството може да разчита на нас, докато работи за хората и държавата
16.09
Ваня Григорова: Никой не бива да задължава осигурените лица да вкарват вноските си в частен пенсионен фонд
15.09
Още от категорията
/
Росен Желязков: Правителството не е тази жица, през която трябва да минава токът на политическото напрежение
12:35
"Задържане под стража" за прокурорския син Маджаров, хванат с 50 кг марихуана в бургаското село Драка
18.09
СДВР: Протестните действия и блокирането на входовете на НС са извършени извън съгласуваните часове за провеждане на мероприятието
18.09
Министър Запрянов утвърди акта по сдаване и приемане на длъжността Директор на Служба "Военна полиция"
18.09
Началникът на кабинета на Вълчев: Политиките на европейско ниво вече намират отражение в националните политики и нормативни промени в България
18.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.