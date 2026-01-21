Снощи станахме свидетели на поредното грубо и грозно прекрояване на Изборния кодекс с изборната технология, по която ще гласуваме след около два месеца - това се случи на едно среднощното заседание, което за съжаление не е прецедент. Това заяви в кулоарите на парламента депутатът от "Възраждане" Цветана Рангелова, предаде репортер наприпомня, че повече от 14 часа продължи заседанието на Правната комисия в НС, която гласува промените в Изборния кодекс на второ четене. Мнозинството прие въвеждането на оптичните устройства за сканиране на бюлетините - т.нар. машини "скенери".Според депутата на среднощното заседание управляващото мнозинство е направило опит за направят подмяна на вота, изборни манипулации и "служебно да спечели изборите".