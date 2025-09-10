"Възраждане" предлага изменения в Закона за потребителския кредит. Това обяви пред журналисти депутатът Георги Иванов, предаде репортер на"Фирмите, които отдават бързи кредити правят така, че в договорите има неравноправни клаузи. Знаете, че когато се стигне до съдебно решение те отпадат, но добросъвестните длъжници страдат от това, че са съветсни и си плащат задължението", посочи народният представител.Той уточни, че с промените ще се даде възможност на КЗП да проверява предварително договорите и общите условия на фирмите и банките, които отпускат потребителски кредити.По думите му по този начин ще се улесни процедурата.От "Възраждане" искат и по-високи глоби при констатирани нарушения, а именно: при първо нарушение между 10 000 и 50 000 лева; при второ между 50 000 и 100 000 лева; при трето 4% от оборота или 1 000 000 лева.Политическата формация иска и лихварството отново да бъде преследвано от закона.