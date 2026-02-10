"Възраждане" иска изслушване на МВР, ДАНС, ГДБОП, ГДНП по случаите Петрохан и Околчица
© ФОКУС
Във връзка с необходимата информация от ПГ на “Възраждане" са внесли искане до председателя на Народното събрание с искане за изслушване на ръководителите на всички ангажирани със случая институции - МВР, ДАНС, ГДБОП, ГДНП
/
/
