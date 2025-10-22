Костадин Костадинов.
"Фокус" припомня, че вчера ГЕРБ и ИТН предложиха ротационно председателство на Народното събрание.
"Възраждане" ще предприеме нова законодателна инициатива утре. С този законопроект ще се забрани на лица, санкционирани по глобалния закон "Магнитски", да заемат висши държавни или партийни позиции в България.
"Ние сме евроатлантическа държава, член на НАТО, ръководена от САЩ. Те са нашият покровител и защитник, затова е повече от логично евроалтантическата тълпа да подкрепи законопроекта ни по темата", каза той.
