"Възраждане" откри предизборната си кампания във Варна на входа на Морската градина. Събитието се проведе под звуците на патриотична музика, в присъствието на стотици симпатизанти.Кандидатът за народен представител от листата на партията в 3 МИР – Варна Коста Стоянов очерта основните приоритети на кампанията, които са насочени към решаването на ключови проблеми на града и региона.развитие на инфраструктурата;повишаване на доходите;създаване на индустриална зона;подобряване на образованието;борба с корупцията;Коста Стоянов подчерта, че именно липсата на инфраструктура и индустриални възможности е сред основните причини за изоставането на региона.В изказването си той очерта и основните послания на кампанията:"Влизаме в тази предизборна кампания с кауза за свободен народ и независима България. Искаме страната ни да възстанови благосъстоянието на своите граждани, а това може да се постигне само чрез независима държава, която самостоятелно определя своите решения и приоритети.През последните над 30 години управляващите често се съобразяват безусловно с външни фактори. Според нас е време България да има държавници, които защитават интересите на собствения си народ."Коста Стоянов допълни, че според "Възраждане" държавата трябва да се ръководи изцяло от интересите на българските граждани, а ключови остават благосъстоянието, сигурността и стабилността на хората.От "Възраждане" заявиха, че ще водят активна предизборна кампания с фокус върху конкретни решения за развитието на Варна и региона.