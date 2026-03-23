"Възраждане" откри кампанията си във Варна с послание за независима България
Кандидатът за народен представител от листата на партията в 3 МИР – Варна Коста Стоянов очерта основните приоритети на кампанията, които са насочени към решаването на ключови проблеми на града и региона.
Сред тях той открои:
развитие на инфраструктурата;
повишаване на доходите;
създаване на индустриална зона;
подобряване на образованието;
борба с корупцията;
Коста Стоянов подчерта, че именно липсата на инфраструктура и индустриални възможности е сред основните причини за изоставането на региона.
В изказването си той очерта и основните послания на кампанията:
"Влизаме в тази предизборна кампания с кауза за свободен народ и независима България. Искаме страната ни да възстанови благосъстоянието на своите граждани, а това може да се постигне само чрез независима държава, която самостоятелно определя своите решения и приоритети.
През последните над 30 години управляващите често се съобразяват безусловно с външни фактори. Според нас е време България да има държавници, които защитават интересите на собствения си народ."
Коста Стоянов допълни, че според "Възраждане" държавата трябва да се ръководи изцяло от интересите на българските граждани, а ключови остават благосъстоянието, сигурността и стабилността на хората.
От "Възраждане" заявиха, че ще водят активна предизборна кампания с фокус върху конкретни решения за развитието на Варна и региона.
