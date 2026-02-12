"Възраждане" предлага създаване на публичен регистър на педофилите
"Шопов заяви, че вчера от “Възраждане" са внесли в НС промени в Закона за закрила на детето. “Предлагаме част от данните в Националния регистър на педофилите, достъпен до определени институции, да бъдат публични данни, като три имена, дата на раждане, адрес, вида на престъплението и наказанието", каза той и допълни, че тези промени са абсолютно необходими.
“През последните годините забелязваме ръст на случаите на педофилия в страната. От 2023 г. до 2024 г. той е от 58%", подчерта депутатът.
