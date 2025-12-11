Сподели close
Ще дам още една причина да подкрепим вота на недоверие. Вчера се проведе кръгла маса по два проблема - този с недостоверните полеви тестове за употреба на наркотици и техни аналози и проблемът с бавното получаване на кръвните изследвания. Нямаше представители от МЗ и ВМА. Това каза в Народното събрание депутатът Петър Петров от "Възраждане", предаде репортер на "Фокус"

"В момента всички български граждани, които шофират стават заложници на икономически интереси", каза депутатът.